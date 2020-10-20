متطوعون في بريطانيا يعرضون أنفسهم للإصابة بكورونا لإيجاد لقاح ضد المرض

كشفت وكالة "بلومبرج" اليوم الثلاثاء، عن برنامج اعتمدته الحكومة البريطانية، لإصابة متطوعين بفيروس كورونا عن عمد، بهدف الإسراع في إيجاد لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وبحسب الوكالة، فإن الحكومة البريطانية وقعت على اتفاقية مع شركة Open Orphan للأدوية حول إطلاق برنامج Human ChallengeK بهدف الإسراع في إيجاد لقاح مضاد لفيروس كورونا.

ويشمل البرنامج إجراء تجارب لمجموعة من المتطوعين الذين سيتعرضون للإصابة بفيروس كورونا عن عمد، لمعرفة الجرعة اللازمة التي يحتاجونها للتغلب على فيروس كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم مراقبة حالة الأشخاص الصحية الذين سيتعرضون للإصابة بالمرض بدقة عالية، ولن يسمح للأشخاص ذوي المناعة الضعيفة بالمشاركة في البرنامج.