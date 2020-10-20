الأردن يسجل أكثر من ألفي إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 34 حالة وفاة و2035 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الأردنية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في الأردن ارتفع إلى 40,972 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 414 حالة وفاة، وفقًا لما أوردته قناة "المملكة" الأردنية.

وأوضحت الصحة الأردنية أن من بين الإصابات المسجلة إصابتين لأردنيين قادمين من الخارج، وسائقي شاحنات قادمين عبر مركز حدود العمري.

أما الإصابات المحلية توزعت على 1218 في العاصمة عمّان، و537 في محافظة الزرقاء، و53 في محافظة البلقاء، و47 في محافظة إربد منها حالة واحدة في لواء الرمثا، و40 في محافظة معان، منهم 5 إصابات في لواء البترا، و36 في محافظة الكرك، و35 في محافظة المفرق، و27 في محافظة مأدبا، و20 في محافظة جرش، و11 في محافظة العقبة، و7 في محافظة عجلون.

وبلغ عدد الحالات التي دخلت المستشفيات الأردنية للعلاج 76 حالة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًّا إلى 1011 حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

وسجلت الصحة الأردنية 117 حالة شفاء جديدة في المستشفيات المعتمدة، فيما أُجري 25496 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 1618573 فحصًا.