العدد في تزايد.. الإمارات تسجل 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1,077 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 112,196 فحص جديد.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، وصل بذلك إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الإمارات إلى 117,594 حالة، حسب إحصاءات وزارة الصحة.
وذكرت وزارة الصحة أنه توفى 4 مصابين جراء الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء كورونا إلى 470 حالة.
وسجلت الوزارة 1,502 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 110,313 حالة.
وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أعلنت أمس، السماح باستئناف إقامة حفلات الأفراح في القاعات والمنشآت الفندقية، وكذلك في المنازل والقاعات المؤقتة والخيام في المناطق السكنية، اعتبارًا من 22 أكتوبر الجاري، مع مراعاة الإجراءات الإحترازية.
وشددت اللجنة وفق وسائل الإعلام الإماراتية على أهمية تعاون الأسر والعائلات في تأكيد التطبيق الدقيق لكل اشتراطات السلامة، لضمان تحقيق الهدف الأول من هذه الإجراءات في الحفاظ على صحة الأفراد، وعدم إصابة أي شخص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
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