مودرنا الأمريكية تعلن موعد طرح لقاح كورونا

أعلنت شركة "مودرنا" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الفيدرالية من الممكن أن تأذن باستخدام لقاح الشركة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل، وذلك في حال جاءت نتائج الاختبارات السريرية التي تجريها الشركة إيجابية، والتي سيتم الإعلان عنها في نوفمبر الجاري.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قال المدير التنفيذي للشركة ستيفان بانسيل إن الحصول على إذن من الحكومة قد يتأخر حتى أوائل العام المقبل في حال تعطلت نتائج التجارب السريرية.

وأشارت إلى أنه بعد إعلان بانسيل، فإن هناك لقاحين يحتمل أن يطرحا قبل نهاية العام لفيروس كورونا هما لقاح شركة موديرنا، ولقاح تختبره شركة فايزر، فيما أوقفت التجارب على لقاحين آخرين بشكل مؤقت للتحقيق في "أعراض غريبة" أصابت مشتركين في التجارب.

وبدأت مودرنا اختبارات تضم 30 ألف مشارك في يوليو الماضي، لمعرفة مدى فعالية اللقاح الذي تنتجه ومدى أمانه.

وصممت الشركة الأمريكية لقاحها بالتعاون مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وبدأت الاختبارات البشرية في مارس مع البدء أيضًا في توسيع إنتاج الجرعات.

وأظهرت الدراسات الأولية للقاح أنه نتج عنه استجابة مناعية لدى المتطوعين للاختبارات السريرية، وأنه كان آمنا بشكل عام.

وتخطط الشركة لإنتاج نحو 20 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية هذا العام وما لا يقل عن 500 مليون جرعة في العام المقبل.