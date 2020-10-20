الأمم المتحدة تحذر: التربة تفقد كل 5 ثوان مساحة ملعب كرة قدم

حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الثلاثاء، من مغبة تآكل التربة وما يمثله من خطر على المستقبل الغذائي العالمي.
وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" إن كل 5 ثوان يتآكل من التربة ما يعادل ملعب كرة قدم"، مضيفةًا: "بمجرد أن نفقد هذه التربة لن نراها مرة أخرى في حياتنا".
ودعت المنظمة إلى "وقف تآكل التربة لضمان مستقبلنا الغذائي".
وأشارت المنظمة إلى أن التربة قد لا تبدو ذات أهمية ولكن بدونها لن نتمكن من إنتاج الغذاء، مؤكدة أن تآكل التربة يهدد الأمن الغذائي العالمي.
وتابعت: "إذا لم نتحرك الآن.. فإن أكثر من 90% من تربة الأرض قد تتدهور بحلول عام 2050".
وأردفت: "نحن بحاجة لحماية تربتنا من أجل مستقبل آمن للغذاء".
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