ألمانيا تفرض الارتداء الإلزامي للكمامة في برلين بسبب كورونا

فرضت السلطات الألمانية في العاصمة برلين، اليوم الثلاثاء، الارتداء الإجباري للكمامات في الأسواق والطوابير في مناطق معينة بالعاصمة برلين.
وبحسب وكالة "رويترز" فإن السلطات المحلية في العاصمة لم تلجأ لفرض الإغلاق العام في المدينة مجددًا للحد من انتشار الفيروس القاتل.
ودعا عمدة برلين، مايكل مولر، المواطنين إلى الالتزام بالقواعد الجديدة، لتجنب إعادة فرض قيود كورونا الصارمة مرة أخرى.
وأضاف: "نحن قلقون حيال الوضع بعد الإغلاق العام. لم يعد لدى السياسيين العديد من الخيارات لاعتماد التدابير التي تحول دون وقوع ذلك (موجة أخرى)".
وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في ألمانيا أكثر من 377 ألف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات نحو 9842 حالة وفاة.
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