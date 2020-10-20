«إيتاميل رادار» الإيطالي: طائرة تركية نفذت مهمة استطلاع قرب بحر إيجة

قال موقع "إيتاميل رادار" العسكري الإيطالي، إن طائرة تابعة للقوات الجوية التركية نفذت اليوم، الثلاثاء، مهمة استطلاعية قرب ساحل بحر إيجة.
ووفقًا للموقع الإيطالي، نفذت طائرة تركية من طراز بوينج (E-7T 13-004)، مهمة استطلاعية بالقرب من مدينة دالامان التي تقع على ساحل بحر إيجة.
كان ذلك في الوقت الذي، تجري السفينة التركية عروج ريس، أبحاثا ومسح مع سفن تركية أخرى بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.
وكانت اليونان شددت في وقت سابق على أنها لن تتخلى عن خطها الأحمر في مياهها الإقليمية؛ مؤكدة: "لن نسمح لتركيا بأي حفر في هذه المنطقة البحرية".
وطالبت اليونان الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بتعليق اتفاق الاتحاد الجمركي مع تركيا بسبب انتهاكاتها للاتفاق.
كما دعا وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، الثلاثاء، إلى تعليق تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا في رسائل بعث بها إلى نظرائه.
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