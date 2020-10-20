خلال يوم.. بريطانيا تسجل أكثر من 21 ألف إصابة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 21,331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في بريطانيا ارتفع إلى 762,542 حالة، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأشارت الصحة البريطانية إلى تسجيل 241 حالة وفاة إضافية من المرض، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 43,967 حالة وفاة.

وكانت الصحة البريطانية سجلت أمس، 18,804 حالات إصابة و80 حالة وفاة.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد، إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.

و قالت السلطات في ويلز البريطانية إنها ستفرض إغلاقا صارما لمدة أسبوعين على "حاجز الحريق" اعتبارا من يوم الجمعة، حيث يتعين على الجميع، باستثناء العاملين الأساسيين، البقاء في منازلهم.