عمل ايميل gmail في دقيقة واحدة بأكثر من طريقة عبر هاتفك الجوال

يعد عمل ايميل gmail و عمل بريد الكتروني عبر المتصفح Google أحد أهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها Google لجميع محبي التكنولوجيا و تسهيل عمليات التواصل سواء الشخصي أو المهني، حيث يستخدمه الكثير في إنجاز مهام العمل و إنهاء إجراءات حكومية و أخذ موعد السفر و غيرها من المزايا و الخدمات التي سوف نتطرق للحديث عنها في هذا المقال، يتيح متصفح جوجل إمكانية إنشاء عدد لا نهائي من ايميل gmail و الاستفادة من جميع مزاياهم في مجالات الحياه المختلفة، لذلك تابع معنا لتتعرف على كيفية إنشاء حساب gmail عبر الهاتف بأكثر من طريقة و في دقيقة واحدة.

مزايا عمل بريد الكتروني gmail

قبل التطرق للحديث عن كيفية عمل بريد الكتروني ، يجب معرفة الخدمات العديدة التي يوفرها البريد الإلكتروني gmail , و التي تساعد في عمليات التواصل الشخصي و المهني كالتالي:

له دور هام في النشاط التجاري، لكن حساب google workspace له الأفضلية في هذا المجال.

يتميز بأن له سعة تخزين كبيرة تصل إلى 15 جيجابايت للحسابات الجديدة و يمكن زيادة السعة بمقابل مادي.

يتيح إمكانية فتح الحساب بدون الاتصال بالإنترنت.

يتميز بخاصية حماية من الاختراق و السرقة، و إمكانية استعادة الحساب المسروق عند ربطه برقم الهاتف الخاص بك الذي تم وضعه عند إنشاء الحساب.

يتيح إمكانية تحويل جميع المحادثات النصية إلى مكالمات فيديو باستخدام hangouts.

يمكن دمج google drive و gmail و الاستفادة من جميع خدمات google drive، مثل حفظ جميع مرفقات الرسائل و إمكانية الوصول إليها من أي مكان آخر، إمكانية إرسال ملفات مرفقة يصل حجمها إلى 10 جيجابايت.

يتيح إمكانية استخدام تطبيق gmail على الهاتف مباشرة دون الحاجة لفتح المتصفح.

كيفية عمل ايميل gmail عبر الهاتف الجوال برقم الهاتف

من خلال هاتفك المحمول و باستخدام رقم الهاتف وبكل سهولة دون الحاجة لاستخدام الكمبيوتر، يمكنك عمل ايميل gmail بكل احترافية باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الرابط التالي”إنشاء حساب“.

قم بملء ميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق مثل الاسم الأول، الاسم الأخير.

قم باختيار صيغة الايميل من المقترحات التي أمامك، أو قم بكتابته بنفسك مع استخدام الأحرف و الأرقام و النقاط لكي يكون مميز.

قم بإدخال كلمة مرور قوية تتكون من 4 أرقام و 4 حروف، ثم ادخل كلمة المرور مرة أخرى للتأكيد.

ادخل تاريخ ميلادك، ثم في خانة الهاتف الجوال قم بإدخال رقم الهاتف الذي تريد ربط الايميل به.

في خانة “عنوان بريدك الإلكتروني الحالي” قم بإدخال ايميل إضافي إذا كنت تمتلك ايميل آخر.

انقر على “متابعة”.

سوف تظهر نافذة بها مجموعة من الشروط، اضغط على “أوافق”.

ستظهر نافذة أخرى بها صيغة الايميل الجديد، قم بحفظ كلمة السر و الايميل، انقر على “متابعة”.

و بذلك أصبح الايميل جاهز للاستخدام.

إذا كنت تريد تثبيت الايميل الجديد بالهاتف عليك اتباع الخطوات التالية :

قم بالدخول إلى الضبط ثم انقر على السحابة و الحسابات.

اختر “إضافة حساب”ثم “google”، ثم قم بإدخال البريد الإلكتروني، ثم انقر على “التالي”، ثم ادخل كلمة المرور.

و بذلك سوف يتم تثبيت البريد الإلكتروني على الجوال، و للتأكد من أنه بالفعل تم تثبيت البريد على الجوال، يمكنك الدخول إلى متجر بلاي ثم قم بالضغط على إشارات الاسم على الصفحة، سوف يظهر لك جميع الحسابات الخاصة بك ، قم باختيار الحساب الذي تم تثبيته.

كيفية عمل ايميل gmail بدون رقم الهاتف

يمكنك عمل ايميل gmail بدون الحاجة لاستخدام رقم الهاتف الخاص بك، بل و يساعدك ذلك أيضاً في إنشاء عدد لا نهائي من الحسابات بطريقة سهلة كالتالي: