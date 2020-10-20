المحكمة الأوروبية تدين انتهاكات تركيا لحرية التعبير وتلزمها بتعويضات

نددت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، بانتهاكات تركيا لحقوق المواطنين فى التعبير، مؤكدة استنكارها لما قامت به السلطات التركية من ملاحقات قضائية لاثنين من الطلاب الجامعيين بعدما نشرا تقريرًا عن الأقليات.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، اتهمت السلطات التركية إبراهيم كابوغلو وباسكين أوران فى 2005 بالتحريض على الكراهية وتشوية سمعة الهيئات القضائية للدولة، وذلك على خلفية التقرير الذى نشره الشابان عن المشكلات التى تتعلق بحماية الأقليات، ما أثار جدلاً حادًا فى البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن القضاء التركى برأ الطالبين عام 2008، وقبلها كانا قد تقدما بطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان. إلا أنه بعد 13 عامًا، اعتبرت المحكمة الأوروبية أن الملاحقات الجنائية فى حقهما كانت "تدخلاً فى ممارسة حقهما فى حرية التعبير".

وأكد قضاة المحكمة الأوروبية السبعة أن الآلية الجنائية التى اعتمدها القضاء التركى ظلت عالقة لوقت طويل، تجاوز 3 أعوام و4 أشهر، إضافة إلى 9 أشهر استغرقها التحقيق الجنائى.

ورأى القضاة أن "الخشية من الحكم عليهما شكلت من دون شك ضغطاً" على الطالبين الجامعيين ودفعتهما "إلى ممارسة رقابة ذاتية". وفي هذا السياق، "شكلت الملاحقات الجنائية فى ذاتها عامل ضغط فعلياً".

ودانت المحكمة بالإجماع، اليوم، تركيا بتهمة انتهاك حرية التعبير التى تكفلها المادة العاشرة من الشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفرضت عليها دفع ألفى يورو لكل من الطالبين بعد إلحاق الضرر المعنوى بهما.