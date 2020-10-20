الجنائية الدولية: مصممون على إحالة المتهمين بارتكاب جرائم دارفور إلى العدالة

أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الثلاثاء، التصميم على إحالة المتهمين بارتكار جرائم في دارفور إلى العدالة.

وعبرت بنسودا، في مؤتمر صحفي، عن ترحيبها بالحوار مع الحكومة السودانية لمحاكمة المتهمين في قضية دارفور.

وأشارت المدعية العامة إلى أنها تسعى للتوصل إلى إجراءات ملموسة مع الحكومة السودانية بخصوص قضية دارفور، مؤكدة لسكانها أنهما يعملان بجد من أجل ضمان العدالة لهم.

وكانت الحكومة السودانية، أعلنت أمس الاثنين، تقديم ثلاثة مقترحات للمحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة البشير، وهي تشكيل محكمة مشتركة أو المثول أمام المحكمة الجنائية أو محكمة خاصة في السودان.

وبحسب صحيفة "الراكوبة"، أكد وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أن الحكومة السودانية لديها عدة خيارات للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حول المتهمين بارتكاب جرائم حرب دارفور الأهلية، حيث تتضمن هذه الخيارات، تسليم الرئيس السابق، عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال عبد الباري: "ناقشنا عدة خيارات التعاون المشترك بما يحقق تطلعات كل طرف وفق للقانون الدولي وميثاق روما، موضحا أن هناك عدة خيارات، ما تزال قيد للتشاور من بينها التسليم والمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية أو تكوين محكمة هجينة أو إنشاء محكمة خاصة".

ولفت وزير العدل السوداني إلى أنه لم يتم التوافق بعد بين الجنائية والحكومة السودانية حول الآلية التي ستتبع لمحاكمة المطلوبين، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية تقدم 3 مقترحات للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص التعامل مع المتهمين في قضايا دارفور.