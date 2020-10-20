مسيرة حاشدة في باريس لتكريم المدرس الفرنسي المسيء للرسول.. فيديو

نظم الآلاف من الفرنسيين مسيرة لتكريم مدرس التاريخ الفرنسي المسيء للرسول في ضواحي باريس بعد مقتله على يد طالب مسلم من أصول شيشانية.

تم قطع رأس مدرس التاريخ صامويل باتي، في ضواحي باريس ليلة 16 أكتوبر. قُتل المشتبه به الرئيسي في جريمة القتل، وهو مراهق شيشاني يبلغ من العمر 18 عامًا من مواليد موسكو وعرف باسم عبد الله أنزوروف، برصاص قوات الأمن.

وجاء القتل بعد أن عرض باتي البالغ من العمر 47 عاما رسما كاريكاتوريا يصور النبي محمد أمام طلابه. وبدأ تحقيق في الأمر، الذي أثار أيضًا مظاهرات في جميع أنحاء فرنسا تندد بالعنف ضد المعلمين.

إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، يوم الاثنين، أنه كلف السلطات بإغلاق مسجد في بلدية بانتان في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

وزعم دارمانين، أن المسجد نشر مقطع فيديو على صفحته عبر موقع "فيسبوك" انتقد فيه المدرس الفرنسي الذي أساء للرسول وقُتل على يد مراهق.

وقال دارمانين في تصريح لقناة "تي.إف.1" الفرنسية:"طلبت من محافظ البلدية إغلاق مسجد بانتان. هذا المسجد سيغلق اليوم وسيوقع المحافظ قرار حظر فتحه".