جونسون يصدم البريطانيين: الإغلاق الكامل بسبب كورونا غير مستبعد.. وعمدة مانشستر: الحكومة تقامر بحياة الناس

أعلن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" اليوم، الثلاثاء، أن حكومته لا تستبعد إعادة فرض الإغلاق الكامل مجددًا في البلاد؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحسب "ميرور" البريطانية، قال "جونسون"، "ما نحاول تجنبه هو إغلاق وطني كامل".

وأضاف "لا نستبعد أي شيء لكن الصعوبة تكمن في أن انتشار الفيروس هذه المرة غير متساوٍ مقارنة بشهري مارس وأبريل".

وأبدى "جونسون"، "أسفه الشديد إزاء فرض أي قيود تؤدي إلى الإضرار بأعمال الناس أو حياتهم".

جاء ذلك خلال إدلاء جونسون لبيان للإعلان عن إجراءات جديدة صارمة لإغلاق مانشستر بعد خلاف حول أفضل السبل للتعامل مع فيروس كورونا.

من جانبه، اتهم عمدة مانشستر الكبرى "آندي بورنهام"، الحكومة بالمقامرة بحياة الناس، مدعيا أنهم ابتعدوا عن المفاوضات التي تزيد قيمتها على 65 مليون جنيه إسترليني من تمويل الدعم.

وفي مؤتمر صحفي عاطفي ، قال بورنهام إنه سيقاتل من أجل الحصول على أقل الأجور في منطقته للحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه خلال الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 21,331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في بريطانيا ارتفع إلى 762,542 حالة، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأشارت الصحة البريطانية إلى تسجيل 241 حالة وفاة إضافية من المرض، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 43,967 حالة وفاة.