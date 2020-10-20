يقطع طريق التهدئة.. أردوغان يجدد عزمه دعم أذربيجان في حربها ضد أرمينيا

في محاولة لتعكير مسار دعوات التهدئة الدولية، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزمه دعم أذربيجان في حربها ضد أرمينيا بشأن إقليم كاراباخ المتنازع عليه.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "قدمنا وسنقدم لأذربيجان كل الدعم حتى تحرر أراضيها".

يأتي ذلك في الوقت الذي خاضت الدبلوماسية الروسية محاولات حثيثة للتهدئة بين أذربيجان وأرمينيا، اللتين تخوضان معارك حامية في إقليم ناجورنو كاراباخ.

ووافقت الدولتان على الجلوس على طاولة المفاوضات للوصول إلى صيغة ما لوقف المعارك، برعاية روسية.

وأبدى الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، استعدادهما للاجتماع في موسكو من أجل إجراء محادثات حول النزاع في الإقليم.

وسبق أن أعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية اعتبارا من منتصف ليل الأحد، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.

وطالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، كلا من أرمينيا وأذربيجان باحترام هدنة وقف إطلاق النار.

ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماع مغلق، الطرفين إلى احترام هدنة جديدة اتفقا عليها في ناغورنو كاراباخ.