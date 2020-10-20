في محاولة لتعكير مسار دعوات التهدئة الدولية، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزمه دعم أذربيجان في حربها ضد أرمينيا بشأن إقليم كاراباخ المتنازع عليه.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "قدمنا وسنقدم لأذربيجان كل الدعم حتى تحرر أراضيها".
يأتي ذلك في الوقت الذي خاضت الدبلوماسية الروسية محاولات حثيثة للتهدئة بين أذربيجان وأرمينيا، اللتين تخوضان معارك حامية في إقليم ناجورنو كاراباخ.
ووافقت الدولتان على الجلوس على طاولة المفاوضات للوصول إلى صيغة ما لوقف المعارك، برعاية روسية.
وأبدى الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، استعدادهما للاجتماع في موسكو من أجل إجراء محادثات حول النزاع في الإقليم.
وسبق أن أعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية اعتبارا من منتصف ليل الأحد، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.
وطالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، كلا من أرمينيا وأذربيجان باحترام هدنة وقف إطلاق النار.
ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماع مغلق، الطرفين إلى احترام هدنة جديدة اتفقا عليها في ناغورنو كاراباخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يقطع طريق التهدئة.. أردوغان يجدد عزمه دعم أذربيجان في حربها ضد أرمينيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.