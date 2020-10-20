جوجل في خطر.. العدل الأمريكية تبحث مقاضاة الشركة وتفكيكها

رفعت وزارة العدل الأمريكية، دعوى ضد الاحتكار ضد شركة "جوجل" واتهمتها بأنها تستخدم قوتها السوقية بشكل غير قانوني لدرء منافسيها.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية أنها قد تلجأ لتفكيك الشركة العملاقة التي تبلغ قيمتها إلى تريليون دولار لوضع حد الانتهاكات الخاصة بالاحتكار التي ترتكبها الشركة.

وتقول وزارة العدل الأمريكية في دعوتها إن جوجل دخلت في اتفاقيات مع شركات المحمول المختلفة لتثبيت تطبيق البحث الخاص بها كبحث افتراضي على مليارات الأجهزة، وتم حظر التطبيقات المنافسة لها، موضحة أنه لا يسمح لمستخدمي الهواتف المحمولة إلغاء تطبيق بحث جوجل من على هواتفهم وهو ما تعتبره وزارة العدل احتكار من جانب جوجل مستغلة بذلك قوتها السوقية لدرء منافسيها.

وأشارت وزارة العدل إلى أن جوجل تتحكم فعليًا في ما يقرب من 90% من عمليات البحث داخل الولايات المتحدة، وتحصل على 40 مليون دولار سنويًا من الإعلانات في الولايات المتحدة فقط.

وردت الشركة على وزارة العدل الأمريكية قائلة إن الاتهامات الموجهة إليها غير منطقية، مضيفة: "الدعوة التي حركتها وزارة العدل الأمريكية مليئة بالعيوب. الناس تستخدم جوجل لأن هذا اختيارهم وليس لأننا نجبرهم على ذلك أو لأنهم لا يستطيعون إيجاد بديل".

ولفتت جوجل إلى أن الدعوى القضائية الموجهة ضدها لن تساهم في المنافسة بل ستدعم اختيار آخر غير جوجل بجودة منخفضة وسيتسبب ذلك في ارتفاع اسعار الهواتف التي تستخدم جوجل كمحرك البحث الأساسي لديها.