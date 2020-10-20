الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة أو برقم الهوية 1442

تعد خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية 1441 باللوحة أو برقم الهوية التي توفرها مديرية الأمن العام بالمملكة من أهم الخدمات التي تسعى الحكومة السعودية لتيسيرها على مواطنيها عبر موقع أبشر الإلكتروني، حتى لا يتعرض المواطن لدفع غرامة مالية، لذا لابد له من الاستعلام بشكل مستمر عن المخالفات المرورية حتى يتم دفعها، لذا سنتعرف على عن طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع أبشر بالتفصيل.

الاستعلام عن المخالفات المرورية 1441 برقم الهوية

أتاحت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات التي يمكن الاستعلام عنها إلكترونياً من خلال المواقع الإلكترونية المتعددة للوزارة، وذلك من أجل توفير وقت وجهد أبنائها من المواطنين السعوديين والمقيمين، وتقليل الخروج من المنزل نظراً للظروف التي تمر بها المملكة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وتطبيق إجراءات العزل الاجتماعي المتبعة في كل دول العالم حالياً، ويمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية له ولأسرته والمكفولين لديه برقم الهوية عبر موقع أبشر الإلكتروني عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني. اختيار أيقونة الاستعلامات الإلكترونية، ثم الاستعلام عن المرور. نقوم بالنقر على أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية. يتم تدوين كل من رقم الهوية، ورمز المرور الخاص بالمواطن. يتم الضغط على كلمة “عرض”، والانتظار قليلاً حتى تظهر قائمة بالمخالفات المرورية، والمبلغ الواجب دفعه.

يرجى العلم أن عقوبة عدم دفع المخالفات المرورية هي السجن لمدة 3 شهور، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال سعودي، وذلك عند ارتكاب حادث بالسيارة مع عدم إخبار الشرطة بذلك.

ويمكنك الاطلاع أيضًا على طريق الحصول على تمويل شخصي 5000 ريال من المنزل في 15 دقيقة عن طريق منصة سلفة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

أتاحت وزارة الداخلية أيضاً إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني. أختر” خدمات المرور”. ثم أختر “الاستعلام عن المخالفات”. إدخال رقم اللوحة ويمكنك أيضاً إدخال رقم رخصة القيادة. كتابة باقي البيانات الخاصة بالمواطن. أضغط على خيار “عدد المخالفات”

سيتم عرض المخالفات المرورية الخاصة برقم اللوحة فقط والمبلغ الواجب دفعه.

رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية

توفر وزارة الداخلية رقم للاستعلام لمن يريد الاستعلام بشكل مباشر بطريقة سهلة شفهيًا، يتم ذلك من خلال خط ساخن توفره وزارة الداخلية للجميع بشكل مجاني.

يمكن الاتصال على الرقم:

الأول: 920020405

الثاني: 00966114419688

هنا لك حرية إخبار الموظف برقم الهوية أو برقم اللوحة أو رقم الإقامة.

يمكنك الاتصال في جميع الأيام لمدة 13 ساعة متواصلة بداية من الساعة السابعة والنصف حتى الساعة الثامنة والنصف مساء كل يوم.

الاعتراض على المخالفات المرورية

يحق لكل مواطن داخل المملكة العربية السعودية بعد الاستعلام عن المخالفات المرورية 1441 الصادرة ضده أن يقدم اعتراض على هذه المخالفات، ولكن بالشروط التي حددتها وزارة الداخلية السعودية، وهي:

ألا يمر أكثر من شهر على تسجيل المخالفات المرورية، لذلك يجب تقديم الاعتراض قبل مرور شهر.

لا يتم قبول الاعتراض بعد دفع قيمة المخالفات المرورية، لذلك إذا كنت تنوي تقديم شكوى لا تقم بدفع قيمة المخالفة.

يمكنك تقديم اعتراض على المخالفات المرورية مرة واحدة فقط لا غير.

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية

يتم تقديم الاعتراض بعد الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة أو برقم الهوية عن طريق موقع أبشر أيضًا وذلك من خلال أتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني.

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم في أبشر عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة السر والرمز المرئي.

بعد التسجيل يتم اختيار “خدماتي” ستظهر قائمة منسدلة يتم اختيار “المرور”.

الضغط على “الاعتراض على المخالفات المرورية”.

يتم ملئ البيانات الشخصية وبيانات المخالفة التي يريد المواطن الاعتراض عليها.

وكانت مديرية الأمن العام في المملكة العربية السعودية قد خدمة الاعتراض على القيمة المالية للمخالفات المرورية إلكترونياً عبر موقع أبشر وذلك في ظل سعي المملكة لتطبيق إجراءات العزل الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا المستجد ويرجى الانتباه أن الاعتراض يشمل القيمة المالية فقط.

يجب على المواطنين الانتباه إلى ضرورة عدم التأخر على موعد الدفع الخاص بالمخالفة حتى لا يتم فرض زيادات من قبل وزارة الداخلية، ولا يتم تقديم الاعتراض على المخالفة المرورية برقم اللوحة أو برقم الهوية إلا مرة واحدة وبهدها يجب على المواطن أو المقيم أن يقوم بدفع لعدم توفر خيارات أخرى.

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذا المقال على أهمية الاستعلام عن المخالفات من أجل دفع الرسوم المستحقة وعدم التأخر عليها، وأيضًا تعرفنا على طريقة الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة بالإضافة إلى طريقة الاستعلام برقم الهوية عبر موقع أبشر الإلكتروني.