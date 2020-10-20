تمويل فوري يصل الي 100مليون ريال سعودي بفترة سداد طويلة لدعم الاستثمار؛ حيث أعلنت شركة أملاك العقارية والمعروفة علي مستوى العالم وأكدت علي أهمية قطاع الشركات أنهما من أهم المحركات الأساسية لتأسيس وصناعة التمويل العقاري وأهم المحفزات والمنشطات لتنمية المجتمع العقاري في المملكة العربية السعودية، حيث تشير شركة أملاك العالمية الي ما قطعته خلال الآونة السابقة من خطوات مهمة لتعزيز منظمة الحلول التمويلية التي تم تنفيذها خصيصاً لدعم عملاء الشركة من رجال الأعمال والمستثمرين، وتوسيع الفرص أمامهم الممنوحة لتمكن العملاء من تكفية متطلباتهم وتلبية احتياجاتهم الاستثمارية ودعم مشاريعهم علي نطاق أوسع وأكثر سهولة ومرونة.

كشفت شركة أملاك عن حلول تمويلية مميزة لعملاء الشركة من رجال الأعمال وأصحاب الشركات كامتداد فترة السداد لفترة طويلة الأجل لإعطاء الشركات فرصة للاستثمار السليم، حيث تصل فترة السداد الي 10 أعوام لتكون مناسبة لطبيعة التدفقات النقدية ومنح العميل الراحة والمرونة في تسديد الأقساط، حيث تقدم شركة الأملاك تمويلات تصل الي 100 مليون ريال سعودي للعميل الواحد وتشهد ذلك التمويلات إقبالاً كبيراً من أصحاب الشركات والشريحة العليا من المجتمع ورجال الأعمال.

تمويل فوري يصل الي 100 مليون ريال من شركة الأملاك العقارية

تقدم شركة الأملاك العالمية للتمويلات العقارية تمويل يصل الي 100 مليون ريال سعودي وأهم ما يميز ذلك التمويل أنه متوافق مع أحكام وقوانين الشريعة الإسلامية وخاضع لتعاليم الدين الحنيف، وقد تأتي تلك الخطوة تكملةً لمبادرات التي تتبناها شركة الأملاك للتمويل العقاري من أجل تحقيق قدرة العملاء من مختلف قطاعات الأعمال ودعم مشاريعهم الاستثمارية، ومنح العميل فرص أوسع بتمويلات أكبر تناسب تطلعاته الاستثمارية وإنشاء المشاريع العقارية.

قامت شركة الأملاك للتمويلات العقارية في المسبق بتقديم مجموعة متكاملة ومتنوعة من التمويلات المميزة والخاصة بمشاريع بناء المباني والمشاريع العقارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والتجارية، حيث تعتبر شركة أملاك من أبرز الجهات التمويلية في السعودية لتمويلات الشركات والمؤسسات الضخمة ورجال الأعمال.

تسعي دائماً شركة أملاك العالمية وبشكل مستمر ومتواصل الي تطوير الحلول التمويلية التي تقدمها الشركة لدعم العملاء وتوسيع نطاق العمل بما يسهل علي العميل ومنحه المزيد من المرونة والتسهيلات لتلبية احتياجات شركته الاستثمارية، كما أن كافة منتجات شركة الأملاك متوافقة تماماً مع أحكام الدين الاسلامي وتستند الي المرابحة ذات الذمة، وقد أثبت الشركة على مدار الوقت مدي مصداقيته الشركة وفاعليتها في تلبية متطلبات الشركة ومساندتهم في الوقوف والحصول على مكانة متميزة من بين الشركات الأخرى.