تسجيل 1364 اصابة بفيروس كورونا و 35 حالة وفاة و 94 حالة شفاء

دوت الخليج :- سُجِّلت في المملكة الاثنين 1364 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:

- (1362) حالة محليّة، توزّعت كما يلي:

- (901) في محافظة العاصمة عمّان.

- (149) في محافظة إربد، منها (43) في الرمثا.

- (62) في محافظة الزرقاء.

- (44) في محافظة العقبة.

- (40) في محافظة عجلون.

- (38) في محافظة جرش.

- (31) في محافظة الكرك.

- (18) في محافظة الطفيلة.

- (12) في محافظة معان.

- (11) في محافظة مأدبا.

- (8) في محافظة المفرق.

- حالتان خارجيّتان، إحداهما لأردني قادم من الخارج، والأخرى لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (38937) حالة.

- سُجّلت (35) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (380) حالة.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (96) حالة، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1038) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

- سُجّلت (94) حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة.

- تمّ إجراء (24575) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1593077) فحصاً.

إجراءات أخرى:

في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).