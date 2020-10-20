الاردن : القبض على الملقب روكس " نقيب اصحاب السوابق "

دوت الخليج - : القت الاجهزة الأمنية اليوم الاثنين القبض على المدعو روكس ، والذي ظهر في فيديو بداية الحملة الأمنية وهو يتواصل مع اقرانه عبر بث مباشر على الفيس بوك ويقوم بطمأنتهم أنها حملة عابرة وستنتهي .

وقد اطلق عليه المتابعون على سبيل التهكم لقب " نقيب اصحاب السوابق " بعد الفيديو المذكور .

وقالت المصادر بأن المذكور غير مكان سكنه بداية الحملة ، وتم تحديد تواجده والقبض عليه اليوم الاثنين .

وتنشط الاجهزة الامنية لتنظيف البلد من الزعران وفارضي الاتاوات حيث تم القبض على العشرات منهم ولا زالت الحملة مستمرة .

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