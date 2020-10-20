ترامب يعتزم الخضوع لفحص كورونا قبل المناظرة الرئاسية المقبلة

فينيكس ـ رويترز: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيخضع لفحص فيروس كورونا قبل‭ ‬المناظرة الرئاسية المقبلة مع المرشح الديمقراطي جو بايدن هذا الأسبوع. وعند سؤاله عما إذا كان سيخضع للفحص قبل مناظرة بايدن في ناشفيل يوم الخميس، قال ترامب “بالطبع، لن تكون لدي أدنى مشكلة إزاء ذلك”.

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