رئاسة الحرمين: لا إصابات بين المعتمرين

الرياض ـ وكالات: قال الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إنه لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا بين المعتمرين حتى الآن. وأوضح السديس: أن “هناك 4 آلاف عامل للتعقيم المستمر عند دخول وخروج كل فوج من وإلى المسجد الحرام، يقومون بتعقيم السجاد 12 مرّة يومياً”، مشددا على أن “رئاسة الحرمين حريصة جداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المعتمرين والمصلين”.

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