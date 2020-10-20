مسلحون متشددون يحررون 1300 نزيل من سجن شرق الكونغو

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال باكواناماها، إنه لم يتبق سوى 110 سجناء من بين أكثر من 1456 سجينًا، من بينهم عدد من مقاتلى الميليشيات، بعد الهجوم المتزامن الذى وقع فى وقت مبكر من الصباح على سجن "كانجباى" المركزى فى بلدة بينى، وعلى معسكر الجيش الذى يحميه.
وأضاف: "تمكن المهاجمون الذين جاءوا بأعداد كبيرة من تحطيم البوابة بمعدات كهربائية.. نعتقد أن هذا من فعل (القوات الديمقراطية المتحالفة)"، فى إشارة إلى الجماعة الأوغندية المسلحة التى تنشط فى شرق الكونغو منذ التسعينات، وقتلت أكثر من ألف مدنى منذ مطلع 2019.
كما أشار رئيس البلدية، إلى أنه ترددت شائعات بأن مقاتلى "القوات الديمقراطية المتحالفة" فى السجن كانوا يستعدون لعملية هروب فى الأيام الماضية، مضيفًا أنه بحلول الظهر عاد نحو 20 نزيلاً إلى السجن.
ومن جانبها، أعلنت وكالة "أعماق"، الناطقة بلسان تنظيم "داعش" الإرهابى، أن مقاتلى لواء "ولاية وسط إفريقيا"، التابع للتنظيم، نفذوا الهجوم، حيث يضم السجن أفراد جماعات متمردة محلية، ومقاتلين من "القوات الديمقراطية المتحالفة".
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