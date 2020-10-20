البرازيل : عقار مضاد للديدان أثبت فاعلية فى علاج كورونا

ووفقًا للوكالة الروسية، قال بونتيس: "لدينا دواء مثبتا علميًا يمكنه خفض الحمل الفيروسى لكورونا. ماذا يعنى هذا؟ عمليا هذا يعنى أن هذا الدواء يقلل من عدوى أولئك الذين يتناولونه، وهو يجعلهم علاوة على ذلك، أقل عرضة لظهور أعراض أكثر خطورة للمرض، ويجنبهم العلاح فى المستشفيات ويقيهم من النهايات المؤسفة".

وأشارت وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار البرازيلية إلى أن باحثين اختبروا حوالى ألفى دواء، وأظهر بينها "النيتازوكسانيد" أعلى فعالية فى مكافحة فيروس كورونا فى الظروف المعملية.

وأضافت الوزارة الروسية، أن العلماء أكدوا النتائج الأولية من خلال اختبارات سريرية لاحقة، شارك فيها نحو 1500 متطوع.

وكانت أبحاث بدأت فى البرازيل منذ أبريل الماضى، لمعرفة مدى فعالية دواء "نيتازوكسانيد" فى مكافحة عدوى الفيروس التاجى، إلا أن وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى البرازيل لم يكشف حينها عن أى دواء مضاد للديدان تحديدًا، وذلك حتى لا يثير ضجة.