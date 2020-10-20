أرمينيا تدعو المجتمع الدولي لوقف تصدير المعدات العسكرية لتركيا

أعرب الرئيس الأرمني، أرمين سركيسيان، اليوم الثلاثاء، عن شكره للحاكمة العامة في كندا، جولي باييت، لموقف كندا من الصراع في قره باج وتعليقها تصدير المعدات العسكرية لتركيا بسبب الموقف السلبي للأخيرة في صراع أرمينيا مع أذربيجان.

وبحسب موقع "راديو أرمينيا العام"، فإن الرئيس الأرمني دعا المجتمع الدولي لأن يتبع نهج كندا ويعلق تصدير التكنولوجيا العسكرية إلى تركيا.

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرات تركية مسيرة في إقليم قره باغ المتنازع عليه مع أذربيجان.

ونشرت المتحدثة باسم الدفاع الأرمنية، شاوشان ستيبانيان، صورًا عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" لحطام طائرات تركية مسيرة أسقطتها القوات الأرمنية قائلًا: "انظروا كم طائرة مسيرة لديهم".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جدد في وقت سابق من اليوم عزمه دعم أذربيجان في حربها ضد أرمينيا بشأن إقليم قره باغ المتنازع عليه.

وأكد أردوغان في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "قدمنا وسنقدم لأذربيجان كل الدعم حتى تحرر أراضيها".

يأتي ذلك في الوقت الذي خاضت الدبلوماسية الروسية محاولات حثيثة للتهدئة بين أذربيجان وأرمينيا، اللتين تخوضان معارك حامية في إقليم قره باغ.