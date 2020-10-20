أرمينيا تعلن إسقاط طائرات مسيّرة تركية في قره باغ.. صور

ونشرت المتحدثة باسم الدفاع الأرمنية، شاوشان ستيبانيان، صورًا عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" لحطام طائرات تركية مسيرة أسقطتها القوات الأرمنية قائلًا: "انظروا كم طائرة مسيرة لديهم".

وقال متحدث باسم الدفاع الأرمنية، آرتسرون هوفهانيسيان، عبر حسابه على موقع "تيليجرام": "وزارة الدفاع الأرمنية تنفي إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية حول قيام الجانب الأرمني بقصف منطقتي جورانبوي وترتر".

وكانت وزارة الدفاع الأرمنية نفت مزاعم أذربيجان حول قيامها بقصف منطقتين داخل أذربيجان.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جدد في وقت سابق من اليوم عزمه دعم أذربيجان في حربها ضد أرمينيا بشأن إقليم قره باغ المتنازع عليه.

وأكد أردوغان في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "قدمنا وسنقدم لأذربيجان كل الدعم حتى تحرر أراضيها".

يأتي ذلك في الوقت الذي خاضت الدبلوماسية الروسية محاولات حثيثة للتهدئة بين أذربيجان وأرمينيا، اللتين تخوضان معارك حامية في إقليم قره باغ.