الإمارات تعلق على قرار رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب الأمريكية

رحبت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، بالتفاهم بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية والذي أدى إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاقتراب من رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، عن تأييدها لكافة الجهود المبذولة لاستكمال إجراءات رفع اسم السودان من هذه القائمة، مؤكدة دعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره ورخائه، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني في التنمية والازدهار والاستقرار، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت الخارجية الإماراتية إنها تأمل في أن تنهي هذه الخطوة سنوات طويلة من العزلة والمعاناة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان، وترسخ السلام والأمن والاستقرار في ربوعه، بما يعود بالخير والنفع على الشعب السوداني وعلى المنطقة.