أهم الداعمين لـ أونروا.. قرقاش: الإمارات مستمرة في مساندة الشعب الفلسطيني

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن الإمارات أحد أهم الداعمين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "التقيت اليوم مفوض وكالة الأونروا فيليب لازاريني وتناولنا متطلبات الوكالة خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف أن الإمارات أحد أهم الداعمين لـ"الأونروا"، مؤكدا استمرارها في مساندة عملها الحيوي في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وكانت محادثات قرقاش ولازاريني قد تركزت على التحديات التي تواجه الوكالة ميدانيًا، وإنسانيًا، خاصة في ظل المستجدات التي فرضتها جائحة كورونا على أطر الوكالة وعملها.

وأشار قرقاش إلى محورية دعم الوكالة للاجئين الفلسطينيين لتوفير أسس عيش كريم لهم، مؤكدا موقف الإمارات الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ضمن الإجماع العربي والمرجعيات المتفق عليها.

جدير بالذكر، أن المساعدات الإماراتية المقدمة إلى وكالة “الأونروا” خلال السنوات من 2013 زادت عن 218 مليون دولار أمريكي مساهمة من دولة الإمارات في تعزيز الدور الذي تقوم به الوكالة في رعاية اللاجئين الفلسطينيين. وشملت قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.