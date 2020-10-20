بعد قطع رأس مدرس .. ماكرون يقرر تفكيك جماعة مقربة من الإخوان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الشيخ أحمد ياسين الموالية لحركة حماس ومقربة من تنظيم الإخوان الإرهابي، سيتم حلها غدا الأربعاء.
وأضاف ماكرون أن الحكومة الفرنسية تكثف إجراءاتها ضد الجماعات المتطرفة، بعد ذبح المدرس الفرنسي، موضحا أن الجماعة المتورطة في الحادث سيتم تفكيكها.
وقال ماكرون للصحفيين بعد اجتماع مع وحدة لمحاربة المتطرفين في إحدى الضواحي الشمالية الشرقية لباريس "نعلم ما يجب القيام به"، مؤكدا ضرورة حماية المواطنين المسلمين من المتطرفين.
وكان الآلاف من الفرنسيين نظموا مسيرة لتكريم مدرس التاريخ الفرنسي المسيء للرسول في ضواحي باريس بعد مقتله على يد طالب مسلم من أصول شيشانية.
وتم قطع رأس مدرس التاريخ صامويل باتي، في ضواحي باريس ليلة 16 أكتوبر. قُتل المشتبه به الرئيسي في جريمة القتل، وهو مراهق شيشاني يبلغ من العمر 18 عامًا من مواليد موسكو وعرف باسم عبد الله أنزوروف، برصاص قوات الأمن.
وجاء القتل بعد أن عرض باتي البالغ من العمر 47 عاما رسما كاريكاتوريا يصور النبي محمد أمام طلابه. وبدأ تحقيق في الأمر، الذي أثار أيضًا مظاهرات في جميع أنحاء فرنسا تندد بالعنف ضد المعلمين.
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