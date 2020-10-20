بعد قطع رأس مدرس .. ماكرون يقرر تفكيك جماعة مقربة من الإخوان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الشيخ أحمد ياسين الموالية لحركة حماس ومقربة من تنظيم الإخوان الإرهابي، سيتم حلها غدا الأربعاء.

وأضاف ماكرون أن الحكومة الفرنسية تكثف إجراءاتها ضد الجماعات المتطرفة، بعد ذبح المدرس الفرنسي، موضحا أن الجماعة المتورطة في الحادث سيتم تفكيكها.

وقال ماكرون للصحفيين بعد اجتماع مع وحدة لمحاربة المتطرفين في إحدى الضواحي الشمالية الشرقية لباريس "نعلم ما يجب القيام به"، مؤكدا ضرورة حماية المواطنين المسلمين من المتطرفين.