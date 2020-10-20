خلال أسبوعين .. إسبانيا تسجل 152 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا





أفادت بيانات وزارة الصحة الإسبانية، بحسب "روسيا اليوم"، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى إسبانيا خلال الأسبوعين الماضيين بواقع 152 ألف حالة.

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