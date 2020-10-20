فرنسا : أكثر من ألفى مريض فى العناية المركزة بسبب كورونا

ووفقًا للأرقام الرسمية، دخل نحو 1441 مريضًا إلى أقسام العناية المركزة فى مستشفيات فرنسا خلال الأسبوع الأخير فقط، حيث بلغ عدد المصابين الذين يعانون عوارض مرضية أشد، والراقدين حاليًا فى أقسام العناية 2090 مريضًا، وذلك للمرة الأولى منذ مايو الماضى.
وسجلت فرنسا 13.243 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 146 وفاة جديدة، مقابل 85 وفاة الأحد الماضى، ما يرفع حصيلة الوفيات فى فرنسا إلى 33.623 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى.
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