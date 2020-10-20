كُن لطيفا وذكيا.. أبرز نصائح مستشارى ترامب قبيل مناظرته مع بايدن

"كن لطيفًا وذكيًا، ولا تنتقده وتوقف عن مقاطعته"، كانت هذه أبرز النصائح التى وجهها مستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب له قبل المناظرة الأخيرة استعددًا للانتخابات الرئاسية مع منافسه الديمقراطى جو بايدن، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكى.





وتوقع الموقع الأمريكى أن ترامب سيلقى الكثير من النكات، وأنه سيبدو أكثر مرونة فى سجاله مع بايدن، وسيبذل جهدًا كى يكون أكثر التزامًا، اتباعًا لنصائح مستشاريه.

كما توقع "أكسيوس" أن ترامب سيواصل هجومه أيضًا على هانتر ابن جو بايدن، مستندًا إلى شبهات تورط ابن المرشح الديمقراطى فى قضايا فساد، مضيفًا أن مستشارى الرئيس الأمريكى ترامب يرون أن تعاطيه بذكاء وحنكة، والتنازل عن آخذ الكلمة من منافسه بايدن حين طرح الأسئلة فى المناظرة، سيدفع بايدن للاسهاب فى الحديث، والذى سيبدو معه متهورًا، ليكون المرشح الديمقراطى قد جنى على نفسه بذلك.

ووفقًا لما أحد مستشارى ترامب، فإنهم نصحوه بـ: "لا تنقذه وتوقف عن مقاطعته"، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكى خلال مناظرة الأولى فى 29 سبتمبر الماضى، قاطع منافسه الديمقراطى 71 مرة، مقارنة بـ 22 مقاطعة لبايدن.

كما أشار الموقع إلى أن مستشارى ترامب عادوا إلى مناظرته الثالثة مع المرشحة الديمقراطية السابقة هيلارى كلينتون قبل أربعة أعوام، ليستلهموا منها بعض الأفكار التى تدعم موقف وحضور ترامب خلال المناظرة القادمة، فيما أكد مصدر مقرب من حملة المرشح الجمهورى أن على ترامب لكى يفوز بالانتخابات عليه أن يظهر خلال المناظرة وكأنه واثق تمام الثقة بانتصاره فى المعركة.

وبحسب "أكسيوس"، قال المصدر: "إن ترامب خلال المناظرة الأولى فعل عكس ذلك تماماً، أتمنى أن يقوم بتصحيح مسار سفينته فى المناظرة القادمة، لإن إعادة انتخابه قد يكون متوقفاً على ذلك"، لافتًا إلى أنه من الواضح أن ترامب لم يطلع على مذكرة المناظرة الخاصة به فى الجولة الأولى.