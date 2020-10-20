وتوقع الموقع الأمريكى أن ترامب سيلقى الكثير من النكات، وأنه سيبدو أكثر مرونة فى سجاله مع بايدن، وسيبذل جهدًا كى يكون أكثر التزامًا، اتباعًا لنصائح مستشاريه.
كما توقع "أكسيوس" أن ترامب سيواصل هجومه أيضًا على هانتر ابن جو بايدن، مستندًا إلى شبهات تورط ابن المرشح الديمقراطى فى قضايا فساد، مضيفًا أن مستشارى الرئيس الأمريكى ترامب يرون أن تعاطيه بذكاء وحنكة، والتنازل عن آخذ الكلمة من منافسه بايدن حين طرح الأسئلة فى المناظرة، سيدفع بايدن للاسهاب فى الحديث، والذى سيبدو معه متهورًا، ليكون المرشح الديمقراطى قد جنى على نفسه بذلك.
ووفقًا لما أحد مستشارى ترامب، فإنهم نصحوه بـ: "لا تنقذه وتوقف عن مقاطعته"، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكى خلال مناظرة الأولى فى 29 سبتمبر الماضى، قاطع منافسه الديمقراطى 71 مرة، مقارنة بـ 22 مقاطعة لبايدن.
كما أشار الموقع إلى أن مستشارى ترامب عادوا إلى مناظرته الثالثة مع المرشحة الديمقراطية السابقة هيلارى كلينتون قبل أربعة أعوام، ليستلهموا منها بعض الأفكار التى تدعم موقف وحضور ترامب خلال المناظرة القادمة، فيما أكد مصدر مقرب من حملة المرشح الجمهورى أن على ترامب لكى يفوز بالانتخابات عليه أن يظهر خلال المناظرة وكأنه واثق تمام الثقة بانتصاره فى المعركة.
وبحسب "أكسيوس"، قال المصدر: "إن ترامب خلال المناظرة الأولى فعل عكس ذلك تماماً، أتمنى أن يقوم بتصحيح مسار سفينته فى المناظرة القادمة، لإن إعادة انتخابه قد يكون متوقفاً على ذلك"، لافتًا إلى أنه من الواضح أن ترامب لم يطلع على مذكرة المناظرة الخاصة به فى الجولة الأولى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كُن لطيفا وذكيا.. أبرز نصائح مستشارى ترامب قبيل مناظرته مع بايدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.