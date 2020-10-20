ماكرون يعلن حل جماعة أحمد ياسين الموالية لـ حماس

أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، حل جماعة الشيخ أحمد ياسين، الموالية لحركة حماس، والتى تتهمهها السلطات الفرنسية بالضلوع المباشر فى الاعتداء على مدرس التارخ صامويل باتى، الذى قطع متطرف رأسه فى أحد ضواحى باريس قبل أيام.





ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، تعهد الرئيس الفرنسى بتكثيف التحركات ضد المطرفين الإسلاميين. وقال ماكرون فى كلمة مقتضبة فى بوبينيى، شمال العاصمة باريس، إن "قرارات مماثلة بحق جمعيات ومجموعات تضم أفرادًا متطرفين ستصدر فى الأيام والأسابيع المقبلة".

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