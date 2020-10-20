وذكرت السفارة فى بيان، بحسب "روسيا اليوم"، أنه فى إطار حملة فحوصات، تم اكتشاف عدة إصابات بكورونا بين الموظفين وعلى الإثر تم اتخاذ الإجراءات اللازمة سريعا تحت إشراف الأطباء الأخصائيين حفاظا على سلامة الجميع.
وأكدت فى بيان أن السفيرة آن غريو، بصحة جيدة حيث يعتبر الأطباء أنها قد تعافت، على أن تخضع لفحص جديد فى الأيام المقبلة.
كما أكدت السفارة أن السفيرة الفرنسية تتابع عملها فى قصر الصنوبر "مع احترام كامل لإرشادات الأطباء".
وجاء بيان السفارة، بعد أن تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن إصابة السفيرة الفرنسية الجديدة فى لبنان آن غريو، ومستشارتها الأولى بالإضافة الى 15 موظفا، بفيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات بفيروس كورونا بين موظفى السفارة الفرنسية فى بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.