أمريكا تخطط لنشر صواريخ هجومية في أوروبا وآسيا لمواجهة الصين وروسيا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، أن البنتاجون يخطط لزيادة عدد الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى في أوروبا وآسيا لمواجهة روسيا والصين.

وقال إسبر خلال مؤتمر صحفي إن "الصين نشرت عددا كبيرا من الصواريخ تصل لأكثر من ألف صاروخ قصير ومتوسط المدى في منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ. وروسيا فعلت ذلك أيضًا وهم بذلك يخرقون المعاهدة الخاصة بالصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى".

وأضاف: "نحن ملتزمون بنشر مثل تلك القوات في المنطقتين (المحيط الهندي والهادئ)".

وكشف إسبر عن مبادرتين دوليتين، الأولى تتعلق بتعزيز علاقات التحالف بين أمريكا وحلفائها، والثانية تتعلق بتطوير تجارة السلاح.