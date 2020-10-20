أمريكا تخطط لنشر صواريخ هجومية في أوروبا وآسيا لمواجهة الصين وروسيا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، أن البنتاجون يخطط لزيادة عدد الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى في أوروبا وآسيا لمواجهة روسيا والصين.
وقال إسبر خلال مؤتمر صحفي إن "الصين نشرت عددا كبيرا من الصواريخ تصل لأكثر من ألف صاروخ قصير ومتوسط المدى في منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ. وروسيا فعلت ذلك أيضًا وهم بذلك يخرقون المعاهدة الخاصة بالصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى".
وأضاف: "نحن ملتزمون بنشر مثل تلك القوات في المنطقتين (المحيط الهندي والهادئ)".
وكشف إسبر عن مبادرتين دوليتين، الأولى تتعلق بتعزيز علاقات التحالف بين أمريكا وحلفائها، والثانية تتعلق بتطوير تجارة السلاح.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، ردت اليوم الثلاثاء، على اقتراح روسيا بشأن تمديد معاهدة نيو ستارت 3 الخاصة بالحد من الأسلحة الاستراتيجية والنووية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، في بيان أصدرته اليوم، إن الولايات المتحدة تقدر استعداد روسيا لتحقيق تقدم حول اتفاقية الحد من الأسلحة النووية واستعدادها للقاء من أجل إبرام الاتفاقية، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.
وأضافت أورتاجوس: "نحن نقدر استعداد روسيا الاتحادية لتحقيق تقدم في مسألة الحد من الأسلحة النووية. الولايات المتحدة مستعدة للقاء على الفور من أجل إبرام الاتفاقية. نحن نتوقع من روسيا أن تفوض دبلوماسييها من أجل فعل الشيء نفسه".
كانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت صباح اليوم أنها لم تتلق ردا رسميا من الولايات المتحدة حول اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بشأن تمديد اتفاقية نيو ستارت 3.
وكان بوتين اقترح يوم الجمعة الماضي، تمديد اتفاقية نيو ستارت الحالية للحد من الأسلحة الهجومية والاستراتيجية بدون أي شروط لمدة عام، ليتمكن الطرفان من إجراء مفاوضات هادفة لإبرام اتفاقية جديدة.
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