غائب عن الوعي منذ 15 عامًا.. فيديو مؤثر لأمير سعودي يثير ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأمير السعودي، الوليد بن خالد بن طلال، الغائب عن الوعي منذ نحو 15 عامًا.

وظهر في الفيديو الأمير السعودي وهو يحرك يديه ردًا على عمته الأميرة نورة بنت طلال بن عبدالعزيز. وتعد هذه ليست المرة الأولى التي يتحرك فيها الأمير، ففي العام الماضي، نشرت الأميرة ريما بنت طلال فيديو له وهو يحرك رأسه. ويحمل "الأمير النائم" اسم عمه الملياردير السعودي الوليد بن طلال، وقد أصبح قعيدًا إثر حادث سير تعرض له في لندن عام 2005. وتدهورت حالة الأمير السعودي الوليد بن خالد بن طلال عام 2017 ما تطلب إجراء عملية جراحية له أشرف عليها أطباء من أمريكا وإسبانيا، لكنه حتى الآن لا يزال تحت تأثير الغيبوبة المزمنة.

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