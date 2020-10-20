رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، بقرار الإدارة الأمريكية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
كما أعربت مملكة البحرين، عن ترحيبها بالقرار، مؤكدة أنها خطوة إيجابية تدعم الجهود المقدرة للحكومة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة وتصب في صالح تعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.
وأكدت وزارة الخارجية تقدير المملكة للمساعي الحميدة التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل فتح آفاق جديدة في العلاقات مع جمهورية السودان.
ولفتت إلى مساندة مملكة البحرين للسودان، ووقوفها معها في كل الخطوات التي من شأنها تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في التنمية والازدهار.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن حكومة السودان وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأميركيين مقابل رفع اسمها من قوائم الإرهاب.
وقال ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أخبار عظيمة، وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تقدم عملًا جيدًا، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين ولعائلاتهم".
وأضاف الرئيس الأمريكي "عندما يودع المبلغ سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل "تحقيق العدالة للأمريكيين وخطوة كبيرة للسودان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعاون الإسلامي والبحرين ترحبان بقرار أمريكا رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.