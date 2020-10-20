فرنسا تعاود مجددا تسجيل 20 ألف إصابة بـ كورونا

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا مرة أخرى، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية إنها سجلت 20468 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد أن انخفض أمس إلى 13243 حالة.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، ففي الأسبوع الماضي، سجلت فرنسا لمدة 5 أيام أكثر من 20 ألف إصابة يومية، ويومين مع أكثر من 30 ألف حالة.

وبهذا العدد الجديد، يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا 930745، ويبدو أنه قارب على تجاوز المليون قبل نهاية هذا الأسبوع إذا استمر هذا الارتفاع.

كما أبلغت وزارة الصحة عن 262 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 33885.

وارتفع عدد المصابين في المستشفيات إلى 12458، وهي أكبر زيادة في يوم واحد منذ أوائل أبريل، كما زاد عدد الأشخاص في العناية المركزة من 78 إلى 2177.