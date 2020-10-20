قبرص تندد بمذكرة التفاهم التركية بشأن ليبيا : اتفاقية غير قانونية

أعربت قبرص، اليوم الثلاثاء، عن مخاوفها الجدية إزاء تسجيل المعاهدة الخاصة بليبيا، باعتبارها اتفاقية لا تفى بالمعايير اللازمة بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.





وفى هذا السياق، قال ممثل قبرص فى اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خاريس خريستوستومو، إن بلاده تنضم إلى الدول الأعضاء الأخرى فى الإعراب عن مخاوف جدية بشأن تسجيل المعاهدة الخاصة بليبيا باعتبارها لا تفي بالمعايير اللازمة.

وفى كلمة بعنوان "تقوية وتعزيز إطار المعاهدات الدولية، قال خرييستوستمو: "هذا يبدو جليًا فى الحالة التى أمامنا الآن لتسجيل مذكرة تفاهم ثنائية لا تفى حتى بالمعايير الأولية من الوهلة الأولى للتسجيل، ومن الواضح أنها متجاوزة للسلطات، بالإضافة إلى أنها تتعارض بشكل صارخ مع الشرعية الدولية والقواعد الراسخة للقانون الدولى، بما فى ذلك قانون الدولى للبحار"، وذلك فى إشارة واضحة إلى مذكرة التفاهم الأخيرة التى وقعتها تركيا وحكومة الوفاق فى ليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية.

ووفقًا لوكالة الأنباء القبرصية الرسمية "سى إن إيه"، أشار الدبلوماسى القبرصى إلى أنه "من الواضح أن هذه نتيجة غير مرغوب فيها، وأن مثل هذا التطور المؤسف لا يسهم إلا فى زيادة التوترات ونشر عدم الاستقرار الإقليمى ويتناقض بشكل مباشر مع الأساس المنطقى للمادة 102، وقد تنشأ شكوك مماثلة بشأن مسألة تسجيل المعاهدة مع الأعراف والقوانين الدولية الثابتة".

وتابع: "من ثم فإننا نعتقد أنه يتعين علينا جميعًا إيجاد طريقة لتسهيل عمل الأمانة العامة من أجل توضيح إطار ومعايير تسجيل المعاهدة بموجب المادة 102 بشكل أفضل، ومن الأفضل أيضاً إشراك لجنة القانون الدولى فى هذه المهمة الهامة".

وقال خرييستوستمو، إن نيقوسيا رحبت بتحديث اللوائح المتعلقة بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 73/210 فى الأول من فبراير 2019، بهدف تكييفها مع أحدث التطورات فى ممارسة تسجيل المعاهدات والتقدم فى تكنولوجيا المعلومات وضمان التناسق فى إبرام المعاهدات.