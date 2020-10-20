ميلانيا ترامب تلغى مشاركتها فى تجمع انتخابى بعد نوبة سعال حاد

قررت السيدة الأولى فى الولايات المتحدة الأمريكية، ميلانيا ترامب، اليوم الثلاثاء، إلغاء رحلتها إلى ولاية بنسلفانيا بصحبة زوجها الرئيس دونالد ترامب، بعد إصابتها بنوبة من السعال الحاد والمستمر.





ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، كان من المقرر أن تظهر ميلانيا بجانب زوجها بعد أكثر من عام على غيابها عن تجمعات الحملة التى تعمل من أجل إعادة انتخابه.

وكان البيت الأبيض أعلن إصابة ميلانيا وزوجها ترامب بوباء كورونا فى مطلع أكتوبر الجارى، وبعدها أعلنت ميلانيا أن اختبارًا آخر فى منتصف الشهر أظهر سلبية إصابتها بالفيروس.

وفى بيان مساء اليوم، قالت ستيفانى جريشام، المتحدثة باسم ميلانيا ترامب: "تستمر السيدة ميلانيا ترامب فى الشعور بالتحسن كل يوم بعد التعافى من كوفيد-19، لكن مع السعال المستمر، ومن أجل الاحتياط، لن تسافر اليوم".