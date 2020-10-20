ميلانيا ترامب تلغى مشاركتها فى تجمع انتخابى بعد نوبة سعال حاد

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، كان من المقرر أن تظهر ميلانيا بجانب زوجها بعد أكثر من عام على غيابها عن تجمعات الحملة التى تعمل من أجل إعادة انتخابه.
وكان البيت الأبيض أعلن إصابة ميلانيا وزوجها ترامب بوباء كورونا فى مطلع أكتوبر الجارى، وبعدها أعلنت ميلانيا أن اختبارًا آخر فى منتصف الشهر أظهر سلبية إصابتها بالفيروس.
وفى بيان مساء اليوم، قالت ستيفانى جريشام، المتحدثة باسم ميلانيا ترامب: "تستمر السيدة ميلانيا ترامب فى الشعور بالتحسن كل يوم بعد التعافى من كوفيد-19، لكن مع السعال المستمر، ومن أجل الاحتياط، لن تسافر اليوم".
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