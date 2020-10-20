وأفادت منظمة الصحة العالمية، فى تقرير أسبوعى أصدرته اليوم الثلاثاء: "يواصل عدد الحالات الجديدة للإصابة بعدوى COVID-19 الارتفاع المتسارع، بينما لا تزال حصيلة الوفيات الجديدة مستقرة نسبيا".
وأوضحت المنظمة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس فى العالم بلغ حتى 18 أكتوبر، حسب التقارير المتوفرة، 40118333 حالة، بينها 1114749 وفاة.
وأشارت إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضى رصد 2443594 إصابة جديدة بالمرض و36547 وفاة.
والارتفاع الأكبر تم تسجيله من 12 إلى 18 أكتوبر فى أوروبا حيث أكدت المنظمة رصد 927433 إصابة جديدة فى زيادة بنسبة 25% مقارنة مع حصيلة الأسبوع السابق، وبلغ العدد العام للحالات هناك 8027954.
بينما تعتبر الأمريكتان الشمالية والجنوبية المنطقة الأولى من حيث العدد العام للإصابات بـ18800094، إلا أن الزيادة الأسبوعية هناك انخفضت بنسبة 1% مقارنة مع حصيلة الأسبوع السابق، حيث بلغت 798794 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بكورونا فى العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.