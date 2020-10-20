زوجة ترامب تتراجع عن ظهور نادر معه بسبب ”السعال”

ألغت ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ظهورا مشتركا نادرا معه في تجمع انتخابي، اليوم الثلاثاء، بسبب "السعال المستمر" بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسمها، ستيفاني غريشام، في بيان: "تستمر السيدة ترامب في الشعور بالتحسن كل يوم بعد تعافيها من (كوفيد -19)، لكن مع السعال المستمر، وبسبب الحذر الشديد، لن تسافر اليوم"، حسبما نقلت "فرانس برس".

كان ظهور السيدة الأولى مع ترامب في إيري بولاية بنسلفانيا، الأسبوع الماضي، أول ظهور لها في تجمع انتخابي منذ أكثر من عام. ثبتت إصابة ترامب وميلانيا وابنهما المراهق بارون بـ"كوفيد 19" في وقت سابق من هذا الشهر.

نُقل الرئيس إلى المستشفى لمدة ثلاث ليال، وقال لاحقا إنه خاطر بالموت، لكن يبدو أنه تعافى الآن. وُصفت حالة السيدة الأولى بأنها كانت أخف إلى حد كبير.

ومع ذلك، كشفت ميلانيا، الأسبوع الماضي، عن تفاصيل المرض في بيان غير عادي بعنوان "تجربتي الشخصية مع كوفيد-19" قالت فيه إن تداعيات المرض كانت صعبة.

وأضافت: "بدت الأعراض وكأنها متقلبة في الأيام التالية. عانيت من آلام في الجسم وسعال وصداع، وشعرت بالتعب الشديد معظم الوقت".