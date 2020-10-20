ضحايا أعدمهم داعش.. العثور على مقبرة جماعية بـ كركوك العراقية

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، العثور على مقبرة جماعية تضم 50 رفات تعود لأشخاص أعدمهم تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك.

ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، قال رسول إن "الفرقة الآلية في الشرطة الاتحادية خلال عملية تفتيش وتطهير للقرى والقصبات في قرى محافظة ‫كركوك‬، عثرت على مقبرة جماعية في إحدى القرى".

وأشار رسول إلى أن المقبرة تحتوي على أكثر من 50 شخصا تم إعدامهم من قبل ‫داعش‬ أثناء فترة سيطرته على القرية.

وكانت الأجهزة الأمنية العراقية، بدأت اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية تفتيش واسعة من أجل نزع السلاح في بغداد وكركوك وفرض القانون فيها.

وقالت وكالة الاستخبارات في العراق إنه عناصر من وكالة الاستخبارات، نفذت عملية بحث وتفتيش لنزع السلاح وفرض القانون بمناطق متفرقة من بغداد وكركوك".

كما تم تنفيذ عملية إسناد واسعة لقطاعات الجيش العراقي لاقتحام وتطهير جزيرة كنعوص في نهر دجلة جنوب الموصل.