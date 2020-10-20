أمريكا تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.
وسجلت المراكز الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 60061 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 513 وفاة جديدة جراء الإصابة بالوباء.
وبذلك تبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 8 ملايين و188585 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 219499.
ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة، وفقًا لوكالة "رويترز".
وكانت شركة "مودرنا" الأمريكية، أعلنت اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الفيدرالية من الممكن أن تأذن باستخدام لقاح الشركة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل، وذلك في حال جاءت نتائج الاختبارات السريرية التي تجريها الشركة إيجابية، والتي سيتم الإعلان عنها في نوفمبر الجاري.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قال المدير التنفيذي للشركة ستيفان بانسيل إن الحصول على إذن من الحكومة قد يتأخر حتى أوائل العام المقبل في حال تعطلت نتائج التجارب السريرية.
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