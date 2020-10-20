فيفتي سنت داعما ترامب: أخشى أن يحولني بايدن لـ 20 سنتا

أكد مغني الراب الأمريكي فيفتي سنت، اليوم الثلاثاء، دعمه للرئيس دونالد ترامب في إعادة انتخابه كرئيس للولايات المتحدة.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أوضح فيفتي سنت أنه لا يريد أن يصبح "20 سنت"، في ظل الخطة المقترحة من قبل المرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، الذي أعلن عزمه زيادة الضرائب.

قال مغني الراب العالمي على حسابه بموقع "تويتر": "نعم ، لا أريد أن أكون 20 سنتًا.. 62٪ فكرة سيئة للغاية. أنا لا أحب ذلك!".

وحث متابعيه على التصويت لصالح ترامب بعد أن راجع خطة بايدن الضريبية.

يأتي تأييد فيفتي سنت غير المتوقع لـ ترامب قبل أسبوعين من انتخابات 3 نوفمبر، حيث يحاول الرئيس الأمريكي توسيع دعمه بين الناخبين السود، لا سيما من خلال تسليط الضوء على دور بايدن في كتابة تشريعات الثمانينيات والتسعينيات التي ساهمت في "السجن الجماعي" للأقليات.

وتأمل حملة ترامب في أن تؤدي زيادة الدعم بين الناخبين السود وكذلك اللاتينيين إلى تعويض انخفاض تأييد ترامب الذي ظهر في استطلاعات الرأي بين الناخبين المسنين القلقين من جائحة فيروس كورونا.