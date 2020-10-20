فيديو : والد الفتى الأردني صالح يزوره في المستشفى

المدينة نيوز : أوعز مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة لمدير مراكز الاصلاح والتاهيل - ونظر للظروف الصحية والانسانية التي يمر بها الفتى صالح وعائلته- باتخاذ كافة الترتبيات لتمكين والده نزيل احد مراكز الاصلاح والتاهيل من زيارته داخل المستشفى اليوم ليلتقي بابنه ويطمئن على صحته .

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الترتبيات ، وجرى نقل النزيل الى المستشفى حيث تمكن من زيارة ابنه والاطمئنان عليه، بعد الجلوس معه والتحدث إليه لفترة من الوقت داخل المستشفى .

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