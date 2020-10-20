دراسة بريطانية : الناجون من كورونا قد يعانون من تشوهات بالأعضاء

ووفقًا للدراسة التى نشرها موقع "MedRxiv"، فإن الأعراض طويلة المدى لدى 58 شخصًا تعافوا بالمستشفيات بعد إصابتهم بالفيروس، أظهرت أن هؤلاء الناجين من مصابى فيروس كورونا المستجد قد يعانون من تشوهات بأعضائهم الجسدية.

وبحسب الدراسة، فقد تبين وجود تشوهات برئتى 60% من بين هؤلاء المتعافين، وتشوهات بالكلى لدى 29% منهم، وتشوهات قلبية لدى 26%، بالإضافة إلى تشوهات الكبد لدى 10%. كما ظهرت تغيرات فى أنسجة المخ وضعف القدرة المعرفية لدى بعضهم.

وبحسب الموقع، قالت بيتى رامان، قائدة الفريق البحثى للدراسة، إن تلك الأعراض ظهرت لمن عانوا إصابات حادة بالفيروس، وبالتالى وُجدت تلك التشوهات بشكل أكبر لدى أصحاب الأمراض المزمنة السابقة لإصابتهم بوباء كورونا.

كما ركزت الدراسة على معاناة أكثر من نصف المشاركين من صعوبات فى التنفس لدى 64%، والإجهاد لدى 55%، والقلق والاكتئاب لمدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة بعد خروجهم من المستشفى.