واشنطن ترحب باستعداد روسيا لتمديد اتفاقية الرؤوس النووية

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، باقتراح روسيا الأخير بشأن تمديد العمل بمعاهدة "نيو ستارت" الخاصة بنزع السلاح النووى لمدة عام إضافى، ما يشير إلى تلاقيًا فى المواقف بين واشنطن وموسكو قبيل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.





وفى بيانها لها، قالت الخارجية الأمريكية: "نقدر إرادة الاتحاد الروسى تحقيق تقدم فى مسألة الحد من التسلح"، مضيفةً أن "الولايات المتحدة مستعدة للقاء فورى لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق قابل للتحقق".

وجاء الترحيب الأمريكى فى أعقاب إعلان موسكو عن استعدادها لـ "تجميد مشترك مع واشنطن فيما يخص عدد رؤوسهما النووية، بهدف تمديد العمل بمعاهدة (نيو ستارت) لنزع السلاح النووى لمدة عام إضافى، فيما كانت تقترب مدة انتهاء مفعولها قبل التوصل لاتفاق حول تجديدها.

وأكد بيان الخارجية الروسية أن "روسيا تقترح تمديد المعاهدة لعام، وهى مستعدة، بشكل مشترك مع الولايات المتحدة إلى تجميد عدد الرؤوس النووية التى يملكها الطرفان خلال هذه المدة"، مشددة على أن هذا التجميد يجب ألا يصحبه "أى طلب إضافي آخر من الولايات المتحدة"، وأن يتيح "كسب الوقت" من أجل مواصلة المشاورات الثنائية حول مستقبل الحد من الأسلحة النووية.

وكانت معاهدة نيو ستارت التى أبرمت فى عام 2010 أبقت ترسانتى البلدين عند مستوى يقل كثيرًا عما كانت عليه الحال خلال الحرب الباردة، وتم الحد من عدد منصات الإطلاق النووية الاستراتيجية المنصوبة عند 700 وعدد الرؤوس النووية عند 1550.