سقوط مقاتلة أمريكية في ولاية كاليفورنيا

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، سقوط مقاتلة أمريكية من طراز "F/A-18E" تابعة للقوات الجوية الأمريكية في ولاية كاليفورنيا. وقالت قاعدة "ليمور" العسكرية الأمريكية عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" إن المقاتلة سقطت وتمكن قائدها من النجاة، وتم إرساله إلى مؤسسة طبية محلية لإجراء الفحوصات اللازمة"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية. ولم تذكر القاعدة العسكرية سبب سقوط الطائرة حتى الآن.

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