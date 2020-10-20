مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار بأمريكا

أعلنت الشرطة الأمريكية عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، بعد تعرضهم لإطلاق نار في مجمع سكني جنوب غرب هيوستن.

وذكرت الشرطة الأمريكية أنها تلقت بلاغا يتعلق بشكوى عنف منزلي، مشيرة إلى أنه لدى حضور عناصرها للتحقيق في البلاغ، تعرضوا لإطلاق نار.

وقال آرت أسيفيدو، قائد شرطة هيوستن، إن الرقيب الذي توفي يدعى هارولد بريستون، وكان يخدم في القسم لمدة 41 عاما حيث تعرض لرصاص عدة مرات.

وأضاف أن الضابط المصاب يدعى كورتني والر، ويخدم في القسم لمدة ثلاث سنوات، لافتا إلى أنه من المتوقع تعافيه بسرعة فإصابته بسيطة ولا تهدد حياته.

وأشار إلى أنه تم القبض على مشتبه به يدعى إلمر مانزانو ونقله إلى المستشفى، مؤكدا أن الدولة على استعداد لمساعدة إدارة شرطة هيوستن في تقديم مرتكبي هذا الحادث المروع إلى العدالة.