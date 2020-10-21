بايدن : سنهزم ترامب بعد أسبوعين

وكتب على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "سنهزم ترامب بعد أسبوعين".

وبحسب "سبوتنيك"، يتبادل الجمهوريون بقيادة ترامب الرئيس الحالى، المرشح لفترة رئاسية ثانية، والديمقراطيون بقيادة بايدن، نائب الرئيس السابق، المرشح للرئاسة المقبلة، الاتهامات من حين إلى آخر، فى حرب كلامية أصبحت أكثر سخونة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها فى 3 نوفمبر المقبل.

ويرى بايدن أن الوقت قد حان لإنهاء ما يصفه بـ "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشى فيروس كورونا المستجد، فى الولايات المتحدة.

ويحذر المرشح الديمقراطى من أنه فى حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب فى منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا فى الولايات المتحدة ستظل مرتفعة، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

ويعد بايدن الديموقراطى، أبرز منافسى الرئيس الحالى دونالد ترامب، المنتمى إلى الحزب الجمهورى، الذى يطمع فى الفوز بفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات.

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة فى تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التى يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم، بينما يقول ترامب، إن ما فعله فى 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، فى 40 عاما.

ويقول ترامب: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما فى ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التى لم نستطع إنهاءها، وأن بايدن أظهر خلال توليه المسؤولية فى العديد من المناصب، التى كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".